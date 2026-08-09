Dollar Industries Aktie

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WKN DE: A3D1DD / ISIN: INE325C01035

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Dollar Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Dollar Industries veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 4,30 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Dollar Industries 3,76 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Dollar Industries 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,40 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dollar Industries 3,99 Milliarden INR umsetzen können.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,68 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 18,94 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 20,74 Milliarden INR, gegenüber 18,81 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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