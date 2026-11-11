Dollar Industries Aktie

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WKN DE: A3D1DD / ISIN: INE325C01035

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Dollar Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dollar Industries wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,90 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,84 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,20 INR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Dollar Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,28 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,98 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,35 INR im Vergleich zu 18,94 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 20,62 Milliarden INR, gegenüber 18,81 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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