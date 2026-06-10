Dollarama Aktie
WKN DE: A0YCBU / ISIN: CA25675T1075
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10.06.2026 07:01:06
Ausblick: Dollarama informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dollarama gibt am 11.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,985 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,990 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Dollarama 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,82 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dollarama 1,52 Milliarden CAD umsetzen können.
Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,09 CAD, gegenüber 4,75 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 8,10 Milliarden CAD im Vergleich zu 7,26 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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