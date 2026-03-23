Ausblick: Dollarama zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dollarama stellt am 24.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 CAD gegenüber 1,40 CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,07 Milliarden CAD – ein Plus von 10,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dollarama 1,88 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 CAD im Vergleich zu 4,18 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 7,23 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 6,41 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at