Dolphin Drilling AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A420G0 / ISIN: NO0013711739

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dolphin Drilling AS Registered wird sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,019 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -278,190 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 42,5 Millionen USD für Dolphin Drilling AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 488,4 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,048 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4267,850 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 163,0 Millionen USD, gegenüber 1,85 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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