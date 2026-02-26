Dolphin Drilling AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A420G0 / ISIN: NO0013711739
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dolphin Drilling AS Registered wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 33,09 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 50,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 551,5 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1226,020 NOK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 181,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,04 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dolphin Drilling AS Registered Shs
|
26.02.26
|Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Dolphin Drilling AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dolphin Drilling AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Dolphin Drilling AS Registered Shs
|0,23
|5,43%