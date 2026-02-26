Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dolphin Drilling AS Registered wird am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 33,09 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 50,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 551,5 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1226,020 NOK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 181,0 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,04 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at