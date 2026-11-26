Dolphin Drilling AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A420G0 / ISIN: NO0013711739
|
26.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dolphin Drilling AS Registered wird am 27.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Dolphin Drilling AS Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -181,750 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 41,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 380,7 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,009 USD, wohingegen im Vorjahr noch -4267,850 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 158,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,85 Milliarden NOK waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dolphin Drilling AS Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
13.11.26
|Erste Schätzungen: Dolphin Drilling AS Registered legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
18.08.26
|Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dolphin Drilling AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Dolphin Drilling AS Registered Shs
|0,18
|1,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.