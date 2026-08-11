Dolphin Entertainment Aktie
WKN DE: A40RV3 / ISIN: US25686H3084
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Dolphin Entertainment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dolphin Entertainment lädt am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 2,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,1 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 14,5 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,100 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 60,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 56,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dolphin Entertainment Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Dolphin Entertainment gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
24.03.26
|Ausblick: Dolphin Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Dolphin Entertainment Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Dolphin Entertainment Inc Registered Shs
|1,08
|0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.