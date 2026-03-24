Ausblick: Dolphin Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Dolphin Entertainment wird sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie gegenüber -0,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 15,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,360 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 56,1 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 51,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at