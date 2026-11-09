Dolphin Entertainment Aktie

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WKN DE: A40RV3 / ISIN: US25686H3084

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Dolphin Entertainment verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dolphin Entertainment veröffentlicht am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Dolphin Entertainment noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 2,70 Prozent auf 15,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Dolphin Entertainment noch 14,8 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,350 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,270 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 58,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 56,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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