Doman Building Materials Group Aktie
WKN DE: A2QHVF / ISIN: CA25703L1004
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Doman Building Materials Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Doman Building Materials Group lässt sich am 08.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Doman Building Materials Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,150 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Doman Building Materials Group in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 784,2 Millionen CAD im Vergleich zu 793,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,737 CAD je Aktie, gegenüber 0,920 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,21 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,12 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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