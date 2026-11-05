Doman Building Materials Group Aktie

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WKN DE: A2QHVF / ISIN: CA25703L1004

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Doman Building Materials Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Doman Building Materials Group wird am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Doman Building Materials Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,174 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 CAD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 839,0 Millionen CAD gegenüber 795,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,853 CAD je Aktie, gegenüber 0,920 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,12 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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