Doman Building Materials Group Aktie
WKN DE: A2QHVF / ISIN: CA25703L1004
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Doman Building Materials Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Doman Building Materials Group wird am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Doman Building Materials Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,174 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 CAD je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 5,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 839,0 Millionen CAD gegenüber 795,1 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,853 CAD je Aktie, gegenüber 0,920 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 3,18 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 3,12 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Doman Building Materials Group Ltd Registered Shs
|
05.11.26
|Ausblick: Doman Building Materials Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Doman Building Materials Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Doman Building Materials Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Doman Building Materials Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Doman Building Materials Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Doman Building Materials Group Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.