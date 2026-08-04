Ausblick: Doman Building Materials Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Doman Building Materials Group wird am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,312 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 2,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,320 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Doman Building Materials Group nach den Prognosen von 6 Analysten 912,5 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 886,7 Millionen CAD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,891 CAD, gegenüber 0,920 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 3,22 Milliarden CAD im Vergleich zu 3,12 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at