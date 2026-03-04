Doman Building Materials Group Aktie

04.03.2026 07:01:06

Ausblick: Doman Building Materials Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Doman Building Materials Group lädt am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,068 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 712,7 Millionen CAD gegenüber 707,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,841 CAD im Vergleich zu 0,620 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden CAD, gegenüber 2,66 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

