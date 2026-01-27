Ausblick: Dometic Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dometic Group AB wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,121 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,440 SEK je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 11,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,79 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Dometic Group AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,23 Milliarden SEK aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,80 SEK, gegenüber -7,210 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 21,27 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 24,62 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at