Dometic Group AB Aktie

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WKN DE: A1437L / ISIN: SE0007691613

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Dometic Group AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dometic Group AB lässt sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Dometic Group AB die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,528 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,570 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 12,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,83 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Dometic Group AB für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 5,07 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,40 SEK, gegenüber 1,34 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 20,45 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,04 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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