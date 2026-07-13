Dometic Group AB Aktie
WKN DE: A1437L / ISIN: SE0007691613
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13.07.2026 07:01:06
Ausblick: Dometic Group AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dometic Group AB wird sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,14 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 4,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,09 SEK je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,92 Milliarden SEK – ein Minus von 5,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dometic Group AB 6,27 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,18 SEK, gegenüber 1,34 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 20,50 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 21,04 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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