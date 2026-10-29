Dominion Energy Aktie

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WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Dominion Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Dominion Energy wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,21 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dominion Energy noch 1,16 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,51 Prozent auf 4,90 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,59 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,45 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 18,47 Milliarden USD, gegenüber 16,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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