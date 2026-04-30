Ausblick: Dominion Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dominion Energy präsentiert am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,902 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 7,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,43 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,59 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,45 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,82 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 16,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at