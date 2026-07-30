Ausblick: Dominion Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dominion Energy wird am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,681 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,880 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dominion Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 4,04 Milliarden USD im Vergleich zu 3,79 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,58 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,45 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,25 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,73 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at