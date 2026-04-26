Domino's Pizza Aktie

Domino's Pizza für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Dominos Pizza legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dominos Pizza stellt am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dominos Pizza ein EPS von 4,33 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 24 Analysten einen Zuwachs von 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,16 Milliarden USD gegenüber 1,11 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 33 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 19,76 USD je Aktie, gegenüber 17,57 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 5,27 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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