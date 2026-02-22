Domino's Pizza Aktie
WKN: A0B6VQ / ISIN: US25754A2015
|
22.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dominos Pizza zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dominos Pizza stellt am 23.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
30 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,38 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,02 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,89 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten ein Plus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,44 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 34 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,60 USD, gegenüber 16,69 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 4,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,71 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
