Ausblick: Dominos Pizza zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dominos Pizza veröffentlicht am 20.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 26 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,17 USD je Aktie gegenüber 3,81 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

22 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,15 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 19,07 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 17,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,20 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at