Ausblick: Domo B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Domo B stellt am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Domo B im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,032 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 78,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 78,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,092 USD, gegenüber -2,130 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 317,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 317,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at