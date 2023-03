Ausblick: Domo B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Domo B präsentiert in der am 06.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2023 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,094 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 77,5 Millionen USD – ein Plus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Domo B 70,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,704 USD je Aktie, gegenüber -1,300 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 306,4 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 258,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at