Doms Industries Aktie

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WKN DE: A3EK2X / ISIN: INE321T01012

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: Doms Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Doms Industries stellt am 03.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 11,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Doms Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 9,44 INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,73 Milliarden INR – ein Plus von 19,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Doms Industries 5,62 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 42,22 INR je Aktie, gegenüber 37,93 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 27,81 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 23,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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