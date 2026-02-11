Don Quijote Holdings Aktie
WKN: 914702 / ISIN: JP3639650005
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Don Quijote stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Don Quijote stellt am 12.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 10,56 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,23 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 6,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 613,08 Milliarden JPY gegenüber 578,02 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 37,40 JPY, gegenüber 30,32 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 2.356,83 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.246,76 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
