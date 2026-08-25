Donaldson Aktie
WKN: 859763 / ISIN: US2576511099
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25.08.2026 07:01:06
Ausblick: Donaldson mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Donaldson wird am 26.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,38 Prozent auf 1,04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 980,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,96 USD im Vergleich zu 3,05 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 3,87 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,69 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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