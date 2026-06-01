Ausblick: Donaldson stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Donaldson wird am 02.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

Donaldson soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 973,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 940,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,82 Milliarden USD, gegenüber 3,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at