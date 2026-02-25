Ausblick: Donaldson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Donaldson wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,889 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 898,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 870,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,05 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,83 Milliarden USD, gegenüber 3,69 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at