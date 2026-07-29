Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Donegal Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Donegal Group A wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 6,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 231,5 Millionen USD gegenüber 247,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,18 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 897,5 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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