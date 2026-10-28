Donegal Grou a Aktie

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WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Donegal Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Donegal Group A wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,437 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Donegal Group A noch 0,550 USD je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,93 Prozent auf 214,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 245,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,80 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,18 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 881,4 Millionen USD, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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