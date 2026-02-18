Ausblick: Donegal Group A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Donegal Group A lässt sich am 19.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Donegal Group A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,539 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 23,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,700 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 216,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 13,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie, gegenüber 1,53 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 916,8 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 989,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at