Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Donegal Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Donegal Group A wird am 30.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,449 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 247,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 1,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Donegal Group A einen Umsatz von 245,2 Millionen USD eingefahren.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 918,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 978,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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