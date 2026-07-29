Ausblick: Donegal Group B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Donegal Group B wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,420 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Donegal Group B 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 231,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,73 USD, gegenüber 2,01 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 897,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 978,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at