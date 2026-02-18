Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Donegal Group B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Donegal Group B wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,539 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Donegal Group B ein EPS von 0,640 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 216,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Donegal Group B einen Umsatz von 250,0 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,38 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 916,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 989,6 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)
|
20:03
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Wochentag in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
18.02.26
|Ausblick: Donegal Group B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Donegal Group Inc. (B)
Aktien in diesem Artikel
|Donegal Group Inc. (B)
|15,82
|-5,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street tiefer -- ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei beendet Handel in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.