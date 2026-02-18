Donegal Grou b Aktie

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Donegal Group B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Donegal Group B wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,539 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Donegal Group B ein EPS von 0,640 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 216,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Donegal Group B einen Umsatz von 250,0 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,20 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,38 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 916,8 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 989,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

