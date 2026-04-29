Ausblick: Donegal Group B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Donegal Group B gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Donegal Group B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,449 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,650 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Donegal Group B nach den Prognosen von 2 Analysten 247,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 245,2 Millionen USD umgesetzt worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,90 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 918,5 Millionen USD, gegenüber 978,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at