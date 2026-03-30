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Dongfang Electric a Aktie

Dongfang Electric a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909596 / ISIN: CNE000000J28

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Dongfang Electric A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Dongfang Electric A äußert sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,420 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dongfang Electric A ein EPS von 0,100 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dongfang Electric A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 25,50 Milliarden CNY im Vergleich zu 21,85 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,17 CNY, gegenüber 0,940 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 79,33 Milliarden CNY im Vergleich zu 69,51 Milliarden CNY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

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