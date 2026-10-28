Dongfang Electric a Aktie

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WKN: 909596 / ISIN: CNE000000J28

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Dongfang Electric A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dongfang Electric A präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,448 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 44,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dongfang Electric A 0,310 CNY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Dongfang Electric A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,77 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 17,50 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 17,37 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,15 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 87,24 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 78,39 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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