Ausblick: Dongfang Electric stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dongfang Electric wird am 31.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,420 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Dongfang Electric ein EPS von 0,100 HKD je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 25,50 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 23,63 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,16 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,02 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 79,69 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 75,36 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at