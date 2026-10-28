Ausblick: Dongfang Electric veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Dongfang Electric äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,448 CNY gegenüber 0,330 HKD im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 17,50 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 18,98 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,24 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 86,03 Milliarden CNY, gegenüber 85,01 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at