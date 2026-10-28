Dongfang Electric Corporation Aktie
WKN DE: A0M4XX / ISIN: CNE100000304
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Dongfang Electric veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Dongfang Electric äußert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,448 CNY gegenüber 0,330 HKD im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 17,50 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 18,98 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,42 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,24 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 86,03 Milliarden CNY, gegenüber 85,01 Milliarden HKD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dongfang Electric Corporation Ltd (H)
|
28.10.26
|Ausblick: Dongfang Electric veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.08.26
|Ausblick: Dongfang Electric vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.08.26
|Erste Schätzungen: Dongfang Electric legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Dongfang Electric Corporation Ltd (H)
Aktien in diesem Artikel
|Dongfang Electric Corporation Ltd (H)
|1,84
|-1,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.