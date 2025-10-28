Ausblick: Donnelley Financial Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Donnelley Financial Solutions lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,573 USD. Dies würde einem Zuwachs von 97,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Donnelley Financial Solutions 0,290 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Donnelley Financial Solutions 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 169,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 5,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Donnelley Financial Solutions 179,5 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,83 USD je Aktie, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 754,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 781,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

