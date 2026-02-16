Donnelley Financial Solutions Aktie
Ausblick: Donnelley Financial Solutions gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Donnelley Financial Solutions wird am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,410 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Donnelley Financial Solutions 0,210 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Donnelley Financial Solutions 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 155,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Donnelley Financial Solutions 156,3 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,02 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 749,8 Millionen USD, gegenüber 781,9 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
