Ausblick: Donnelley Financial Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Donnelley Financial Solutions wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Donnelley Financial Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 1,28 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 218,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Donnelley Financial Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 221,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,76 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,15 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 777,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 767,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at