Donnelley Financial Solutions Aktie
WKN DE: A2AR3K / ISIN: US25787G1004
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Donnelley Financial Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Donnelley Financial Solutions wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Donnelley Financial Solutions ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 204,8 Millionen USD gegenüber 201,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 789,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 767,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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