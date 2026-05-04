Ausblick: Donnelley Financial Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Donnelley Financial Solutions wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Donnelley Financial Solutions ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 204,8 Millionen USD gegenüber 201,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,15 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 789,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 767,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at