Ausblick: DoorDash öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DoorDash wird sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 32 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,468 USD. Dies würde einer Verringerung von 28,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem DoorDash 0,650 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 38 Analysten ein Plus von 32,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,28 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 36 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,54 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 42 Analysten von durchschnittlich 17,63 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 13,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at