DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
17.02.2026 07:01:06
Ausblick: DoorDash vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
DoorDash öffnet am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
33 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD gegenüber 0,330 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 39 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 38,70 Prozent auf 3,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte DoorDash noch 2,87 Milliarden USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 36 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,25 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 43 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,76 Milliarden USD, gegenüber 10,72 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
