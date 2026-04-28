Doosan Fuel Cell Aktie
WKN DE: A2PS8J / ISIN: KR7336260005
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Doosan Fuel Cell legt Quartalsergebnis vor
Doosan Fuel Cell lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Doosan Fuel Cell die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Doosan Fuel Cell im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -242,230 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -124,000 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 111,68 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,75 Milliarden KRW umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -483,129 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum -1623,000 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 532,45 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 454,79 Milliarden KRW im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Doosan Fuel Cell legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Doosan Fuel Cell öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Doosan Fuel Cell Co., Ltd. Registered Shs
|52 600,00
|3,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.