Doosan Fuel Cell Aktie

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WKN DE: A2PS8J / ISIN: KR7336260005

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Doosan Fuel Cell legt Quartalsergebnis vor

Doosan Fuel Cell lässt sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Doosan Fuel Cell die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Doosan Fuel Cell im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -242,230 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -124,000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 111,68 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,75 Milliarden KRW umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -483,129 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum -1623,000 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 532,45 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 454,79 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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