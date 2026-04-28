Ausblick: Doosan gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Doosan wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1547,00 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Doosan noch 1327,00 KRW je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 11,23 Prozent auf 4.781,37 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.298,68 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 21076,82 KRW je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4280,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 21.142,94 Milliarden KRW, gegenüber 19.784,14 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at