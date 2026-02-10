Ausblick: Doosan Heavy Industries and Construction öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Doosan Heavy Industries and Construction wird am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 289,85 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Doosan Heavy Industries and Construction noch -178,000 KRW je Aktie verloren.

Doosan Heavy Industries and Construction soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.539,52 Milliarden KRW abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.589,13 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 294,28 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 174,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 16.760,09 Milliarden KRW, gegenüber 16.233,06 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

